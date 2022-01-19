الداخلية: لم يسمح لـ 37 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 103 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 19 يناير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 103 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 18 يناير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 99 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 4 حفلات زفاف منظمتين في الهواء الطلق لدى فناءي البيتين الخاصين.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 4 أشخاص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 37 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.