الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 19 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 44 حالة حريق و5 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وانقذت فرق الطوارئ 5 أطفال وكشفت عن جثة المواطن افلاطون بن عمر يوسفوف من مواليد 1958م بحي بناء قديم للعاصمة باكو وراء الأبواب المغلقة وسلمت الى الجهة ذات الصلة.