  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]

    باكو، 19 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 44 حالة حريق و5 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ 5 أطفال وكشفت عن جثة المواطن افلاطون بن عمر يوسفوف من مواليد 1958م بحي بناء قديم للعاصمة باكو وراء الأبواب المغلقة وسلمت الى الجهة ذات الصلة.

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 45 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٣]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    الداخلية: لم يسمح لـ 37 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 103 حفلة زفاف خلال الأمس
    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥‎]
    الداخلية: ضبط 3 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم