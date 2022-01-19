باكو، 19 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة مصحوبة مع مطر ثلجي ومثلجة على بعض المناطق في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 1-3 مئوية ليلا ونهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع مطر ثلجي وتساقط الثلج على المناطق المختلفة وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا وبين 13-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.