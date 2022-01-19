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    الذاكرة الدموية


    سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء

    ١٩.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قام سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان اليوم في 19 يناير بزيارة الى مقابر الشهداء.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الدبلوماسيين الأجانب زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا باقات من الزهور أمام قبورهم.

    AZERTAG.AZ :سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء
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    سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان يزورون مقابر الشهداء