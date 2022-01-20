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    الذاكرة الدموية


    دقيقة حداد صامتة إحياء للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير

    ٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠١]

    باكو، 19 يناير (أذرتاج)

    أعلنت في كل أنحاء أذربيجان في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت باكو في العشرين من يناير وقفة دقيقة حداد صامتة إجلالا للذكرى الخالدة لشهداء مأساة 20 يناير وأطلقت أصوات الصفير من السفن والسيارات والقطارات.

    أفادت أذرتاج انه بمناسبة الذكرى السنوية لمأساة يناير الدموية أقيمت في جميع مدن أذربيجان ومحافظاتها وقراها وإداراتها ومؤسساتها حفلات تأبينية.

    يقوم الناس في العشرين من يناير بزيارة مقابر الشهداء إحياء للذكرى الـ32 الخالدة لأبناء الوطن البواسل ووضعوا زهور قرنفل على المقابر.

     

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