باكو، 21 يناير، أذرتاج نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم. قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب عناصر الشرطة اسفرت 20 يناير عن الكشف ونزع 9 بنادق للصيد مختلفة الأنواع عن السكان بمختلف مناطق الجمهورية كان يحتفظ عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية. ويجري التحقيق مع كل حادث.

AZERTAG.AZ : الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي

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