الداخلية: لم يسمح لـ 268 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 736 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 24 يناير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 736 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 22-23 يناير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 721 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 15 حفلة زفاف منظمتين في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 16 شخصا واحالة ملف جنائي بحق شخص صاحب مطعم بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف الى المحكمة للنظر فيه.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 268 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.