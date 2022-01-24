الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 24 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 33 حالة حريق و4 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وانقذت فرق الطوارئ 3 أشخاص وكشفت عن جثث 3 اشخاص خلال التعاملات مع أحوال الحرجة والحوادث المرورية وسلمت الى الجهة ذات الصلة.