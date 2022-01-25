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    الداخلية: ضبط مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 24 يناير مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهما بسبب مغادرتهما مسكنيهما قبل فترة انتهاء الحجر الصحي الخاص لخضوعهما للعلاج المنزلي وأرجعوهما الى منزليهما بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع.

    وحرر ملف جنائي بحق مصاب محدد له العلاج المنزلي الالزامي بسبب نتائج الفحص الطبي الايجابية غادر مسكنه قبل فترة العزلة الشخصية وفقا للمادة الـ 1ر1ر139 من القانون الجنائي (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية أو الحجر الصحي).

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