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    انتاج المنتجات الزراعية بقيمة 6ر166 مليون مانات في أغداش العام الماضي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]

    أغداش، 25 يناير، أذرتاج

    قالت هيئة إحصاء محافظة أغداش في بيان إن الحجم العام لإنتاج المنتجات فيها العام الماضي بلغ 6ر166 مليون مانات بزيادة 6ر13 مليون مانات قياسا الى العام السابق حيث أن الزراعة مجال رائد لاقتصاد أغداش.

    وكشفت الهيئة أن حجم الإنتاج في مجال النباتات بلغ 6ر66 مليون مانات بزيادة 1ر9 ملايين مانات عام 2021م فيما شكلت الزيادة في مجال تربية المواشي 5ر4 ملايين مانات لتبلغ قيمة الإنتاج في المجال 100 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :انتاج المنتجات الزراعية بقيمة 6ر166 مليون مانات في أغداش العام الماضي
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