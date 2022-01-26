دفع 52360 مانات اعانة مالية لمربي النحل في أغدام العام الماضي

أغدام، 26 يناير، أذرتاج

286 مزارع مشغول بتربية النحل في محافظة أغدام وفي مزارع تربية النحل في المحافظة 5236 عائلة نحل حيث زادت اعتناء الدولة لهذا المجال وكذلك تخصيصها اعانة مالية لكل عائلة نحل.

قال مركز أغدام للتنمية الزراعية في بيان إنه دفع 52360 مانات اعانة مالية على حساب 10 ماناتات لكل عائلة نحل على حساب ميزانية الدولة العام الماضي وفقا لقواعد دفع الاعانة المالية لكل عائلة نحل / قفير نحل/ لمربي النحل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصادق عليها من جانب مجلس الوزراء.