زيادة حجم الإنتاج الزراعي في قوبوستان 5ر14 في المائة

قوبوستان، 26 يناير، أذرتاج

ازداد حجم الإنتاج الزراعي في محافظة قوبوستان خلال 2021م قدر 1ر12 مليون مانات او بنسبة 5ر14 في المائة قياسا الى مؤشرات الإنتاج الزراعي في 2019م.

قالت هيئة إحصاء قوبوستان في بيان إن قيمة الإنتاج الزراعي العام خلال السنة الماضية بلغت 2ر95 مليون مانات ومنها 4ر34 مليون مانات من الإنتاج النباتي و8ر60 مليون مانات من حصة مجال تربية المواشي. وسجلت الزيادة في مجال النباتات قدر 4ر9 ملايين ماناتات وفي تربية المواشي 6ر2 مليوني مانات.

يذكر أن اعانة الدولة المقدمة لأصحاب المشاريع لتنمية القطاع الزراعي تلعب دورا مهما في زيادة الإنتاج الزراعي.