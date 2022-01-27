باكو، 27 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب وانقطاع الهطل تدريجيا نهارا وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وتهدأ نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-3 مئوية ليلا وبين 5-7 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال انقطاع الهطل نهارا تدريجيا وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.