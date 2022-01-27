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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٨]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 25 حالة حريق وحالة حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ شخصا وأجلت 20 شخصا الى المكان الآمن خلال الحريق وتسمم شخصان من دخان الحريق وكشفت عن جثة مواطن خلال التعاملات مع الحرائق وسلمت الى الجهة ذات الصلة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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