الداخلية: لم يسمح لـ 20 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 81 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 28 يناير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 81 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 27 يناير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 78 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 3 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية بيوت خاصة.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخصين وسجن شخص إداريا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 20 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.