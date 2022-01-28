  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٨]

    باكو، 28 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 13 حالة حريق وحالتين حرجتين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ شخصين.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥‎]
    الداخلية: ضبط 11 مصابا بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٥‎]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٩]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 94 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:١١]
    الداخلية: لم يسمح لـ 20 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 81 حفلة زفاف خلال الأمس
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم