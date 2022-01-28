زيادة الإنتاج النباتي والحيواني في إسماعيلي

إسماعيلي، 28 يناير، أذرتاج

بلغت قيمة الإنتاج الزراعي في محافظة إسماعيلي خلال 2021م 118 مليون و8ر259 الف مانات بزيادة 6 ملايين و3ر822 الف مانات قياسا الى العام السابق.

قالت هيئة إحصاء اسماعيلي في بيان إن 64 مليونا و2ر711 الف مانات او 7ر54 في المائة من الإنتاج الزراعي العام الماضي جاءت من حصة الإنتاج النباتي و53 مليونا و6ر548 الف مانات او 3ر45 في المائة منه من حصة الإنتاج الحيواني مشيرة الى أن الإنتاج النباتي ارتفع بنسبة 2ر8 في المائة والإنتاج الحيواني بنسبة 7ر3 في المائة قياسا الى عام 2020م.