الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
باكو، 29 يناير، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 23 حالة حريق و 3 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.
وانقذت فرق الطوارئ 4 أشخاص فيما أصيب شخص خلال الحرائق.
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