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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٧]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 23 حالة حريق و 3 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ 4 أشخاص فيما أصيب شخص خلال الحرائق.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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