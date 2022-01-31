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    الداخلية: لم يسمح لـ 181 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 737 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠١]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 737 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 29-30 يناير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 726 حفلة زفاف منظمة لدى قصور زفاف و 11 حفلة زفاف منظمتين في الهواء الطلق لدى أفنية بيوت خاصة.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 12 شخصا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 181 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 181 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 737 حفلة زفاف خلال الأمس
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