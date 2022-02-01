الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 1 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 56 حالة حريق و 5 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وانقذت فرق الطوارئ 7 أشخاص فيما انتشلت جثة المواطنة مريم بنت طالح حسينلي من مواليد 2018م من بئر عمقها 10 أمتار في فناء بيت بقصبة قلعة في حي خزر للعاصمة باكو وسلمت الى الجهة ذات الصلة.