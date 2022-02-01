احتجاز مواطن في ذمة التحقيق حاول العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني بطرق غير مصرح بها

فضولي المحررة، 1 فبراير، أذرتاج

تتواصل التدابير الرامية الى التصدي لمن حاول العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني غير المطهرة بالكامل من الألغام المزروعة وسائر المواد المتفجرة عبورا غير مصرح به او التفافا من منافذ العبور والمراقبة.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي ادارة شرطة فضولي المحررة ضبطوا شخصا من مقيمي محافظة بيلقان سائقا شاحنته المتوسطة من نوع "غزال" حاول دخول الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني دخولا عبر طرق خارجة عن منافذ العبور والمراقبة وبدون وجود تصريح.

وذُهب به الى ادارة الشرطة وأنذر مرة اخرى بتهلكة على حياته بسبب الالغام والمواد المفجرة لدى الأراضي غير المطهرة بالكامل منها واحيل ملف جنائي محرر بحقه الى محكمة المحافظة للنظر فيها فقضت بالحكم بالسجن على ذمة التحقيق.