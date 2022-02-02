باكو، 2 فبراير، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 74 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 1 فبراير. قالت الداخلية في بيان إن جميع الحفلات كانت منظمة لدى قصور زفاف. واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف. واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 24 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 24 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم

نتائج المراقبة على 74 حفلة زفاف خلال الأمس

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