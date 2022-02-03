باكو، 3 فبراير، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 155 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 2 فبراير. قالت الداخلية في بيان إن الحفلات كانت منظمة لدى قصور زفاف. واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ25 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ25 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم

نتائج المراقبة على 155 حفلة زفاف خلال الأمس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده