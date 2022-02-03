الداخلية: لم يسمح لـ25 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
نتائج المراقبة على 155 حفلة زفاف خلال الأمس
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠١]
باكو، 3 فبراير، أذرتاج
راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 155 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 2 فبراير.
قالت الداخلية في بيان إن الحفلات كانت منظمة لدى قصور زفاف.
واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ25 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٤]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٥]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:١٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤١]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك