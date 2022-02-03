باكو، 3 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال هطل مطر على بعض المناطق ليلا وهبوب رياح جنوبية غربية تستبدل بشمالية غربية معتدلة نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 3-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 751 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال هطل مطر وثلج على بعض المناطق ليلا ومساء وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.