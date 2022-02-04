الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 4 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 53 حالة حريق و 4 حالات حرجة وحالة محاولة انتحار تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وانقذت فرق الطوارئ 10 أشخاص ومن بينهم مواطنة ألقت بنفسها في مياه بحر الخزر بحي صبائل للعاصمة باكو في الكورنيش.