باكو، 4 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها حينا لآخر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-4 مئوية ليلا وبين 5-7 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال هطل ثلج ومطر ثلجي على بعض المناطق وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 6-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.