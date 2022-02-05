باكو، 5 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب وهطل مطر مستبدل بمطر ثلجي ليلا وانقطاع صباحا وغير ممطرة طول اليوم وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع استبدالها بجنوبية غربية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 0-2 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال هطل ثلج ومطر ثلجي على بعض المناطق ليلا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.