  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: لم يسمح لـ 217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 668 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎١]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 668 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 5-6 فبراير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 657 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و11 حفلة زفاف منظمة لدى أفنية بيوت خاصة.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 14 شخصا واحالة ملفي شخصين الى المحكمة للنظر فيهما بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 217 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 668 حفلة زفاف خلال الأمس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٢]
    تطهير مساحة 51.3 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٥‎]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 97 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    الداخلية: لم يسمح لـ 217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 668 حفلة زفاف خلال الأمس