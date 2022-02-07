الداخلية: لم يسمح لـ 217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 668 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 668 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 5-6 فبراير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 657 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و11 حفلة زفاف منظمة لدى أفنية بيوت خاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 14 شخصا واحالة ملفي شخصين الى المحكمة للنظر فيهما بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 217 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.