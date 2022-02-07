الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
باكو، 7 فبراير، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 56 حالة حريق و 4 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.
وانقذت فرق الطوارئ 4 أشخاص.
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