  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطهير مساحة 51.3 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٢]

    باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-5 فبراير 7 ألغام مضادة للمشاة و10 ألغام مضادة للدبابات و42 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 51.3 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 51.3 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٥‎]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 97 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎١]
    الداخلية: لم يسمح لـ 217 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 668 حفلة زفاف خلال الأمس
    تطهير مساحة 51.3 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي