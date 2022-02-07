تطهير مساحة 51.3 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-5 فبراير 7 ألغام مضادة للمشاة و10 ألغام مضادة للدبابات و42 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 51.3 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.