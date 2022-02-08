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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٩]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 63 حالة حريق و 5 حالات حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ 7 أشخاص ومن بينهم سائق وراكب احتجزا داخل وسيلة نقل مشوه جراء حادث مروري تضلعت فيه حافلة ركاب وسيارة خفيفة بحي سوراخاني للعاصمة باكو.

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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