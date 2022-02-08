وزارة الداخلية: كشف ملابسات 44 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
باكو، 8 فبراير، (اذرتاج)
كشفت ملابسات 44 حادثا جنائيا ارتكبت في 7 فبراير في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 8 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 48 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 39 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.
وقع 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 20 حادثا متعلقا بالمخدرات و11 حادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.
وألقي القبض على 20 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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