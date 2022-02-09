باكو، 9 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال هطل مطر متقطع مساء على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 5-7 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال هطل ثلج على بعض المناطق وكثافة الهطل على أماكن مختلفة وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.