الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٧]
باكو، 9 فبراير، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 50 حالة حريق و حالتين حرجتين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.
وانقذت فرق الطوارئ شخصين.
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