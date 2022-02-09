مؤتمر دولي مكرس لذكرى مرور 120 عام على زلزال شماخي المدمر

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

تستضيف باكو المؤتمر الدولي السابع في موضوع "علم الزلازل والهندسة الزلزالية" في الفترة ما بين 19-17 مايو، تكريسا لذكرى مرور 120 عام على الزلزال المدمر الذي ضرب شماخي سنة 1902.

سيقام المؤتمر برعاية مركز رصد الزلازل التابع للأكاديمية الأذربيجانية الوطنية للعلوم.

أفادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر سيجمع تحت سقفه ممثلي مراكز ومنظمات الأبحاث الزلزالية الخارجية وعلماء محليين وأجانب.

التسجيل للمشاركة في المؤتمر مجان. آخر موعد للتسجيل وتقديم أوراق 25 مارس. يخطط إصدار الأوراق المقدمة في كتاب للمؤتمر.

يمكن الراغبين في المشاركة في المؤتمر الاتصال عبر بريد إلكتروني [email protected] لمركز الرصد الزلزالي.