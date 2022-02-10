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    الداخلية: لم يسمح لـ 26 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 ‏لهم ‎
    ‎‏ نتائج المراقبة على 78 حفلة زفاف خلال الأمس

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب ‏لدى وزارة الاقتصاد على 78 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية ‏خلال 9 فبراير‎.‎

    قالت الداخلية في بيان إن الحفلات كانت منظمة لدى قصور زفاف. ‏

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص وحبس شخص بالسجن إداريا بالمادة الـ211 ‏لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر ‏الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف‎.‎

    واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 26 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم ‏وجود جوازات كوفيد 19 لهم‎.‎

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 26 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 ‏لهم ‎
    ‎‏ نتائج المراقبة على 78 حفلة زفاف خلال الأمس
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