باكو، 10 فبراير، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب ‏لدى وزارة الاقتصاد على 78 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية ‏خلال 9 فبراير‎.‎ قالت الداخلية في بيان إن الحفلات كانت منظمة لدى قصور زفاف. ‏ واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص وحبس شخص بالسجن إداريا بالمادة الـ211 ‏لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر ‏الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف‎.‎ واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 26 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم ‏وجود جوازات كوفيد 19 لهم‎.‎

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 26 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 ‏لهم ‎

‎‏ نتائج المراقبة على 78 حفلة زفاف خلال الأمس

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