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    الداخلية: ضبط 24 مصابا بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 9 فبراير 24 مصابا بعدوى فيروس كورونا ‏المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة‎.‎

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم بسبب ‏مغادرتهم مساكنهم قبل فترة انتهاء الحجر الصحي الخاص لخضوعهم للعلاج المنزلي ‏وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع‎.‎

    وحرر ملف جنائي بحق مصاب محدد له العلاج المنزلي الالزامي بسبب نتائج الفحص ‏الطبي الايجابية ‏غادر مسكنه قبل فترة العزلة الشخصية وفقا للمادة الـ 1ر1ر139 من ‏القانون الجنائي (مخالفة النظام ‏المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية أو الحجر الصحي‎‏).‏

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