الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 120 حالة حريق و حالتين حرجتين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.
وانقذت فرق الطوارئ شخصين ومنهما قاصر واصيب شخص جراء الحريق.
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