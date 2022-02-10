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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم‎.‎

    أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 120 حالة حريق و ‏حالتين حرجتين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها‎.‎

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة‎.‎

    وانقذت فرق الطوارئ شخصين ومنهما قاصر واصيب شخص جراء الحريق. ‏

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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