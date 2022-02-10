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    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها ‏غير شرعي

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٣]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية ‏المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم‎.‎

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب ‏عناصر الشرطة اسفرت 9 فبراير عن الكشف ونزع 4 بنادق للصيد مختلفة الأنواع عن ‏السكان بمختلف مناطق الجمهورية كان يحتفظ عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية‎.‎

    كما سلمت طواعية بندقيتين للصيد كان يحتفظ عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية الى ‏الشرطة نتيجة للتدابير الوقائية والاحترازية‎.‎

    ويجري التحقيق مع كل حادث‎.‎

    AZERTAG.AZ :الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها ‏غير شرعي
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