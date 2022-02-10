الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها ‏غير شرعي

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية ‏المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم‎.‎

قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب ‏عناصر الشرطة اسفرت 9 فبراير عن الكشف ونزع 4 بنادق للصيد مختلفة الأنواع عن ‏السكان بمختلف مناطق الجمهورية كان يحتفظ عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية‎.‎

كما سلمت طواعية بندقيتين للصيد كان يحتفظ عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية الى ‏الشرطة نتيجة للتدابير الوقائية والاحترازية‎.‎

ويجري التحقيق مع كل حادث‎.‎