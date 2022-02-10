تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
AzerTAg.az
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 فبراير شباط الغد.
أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب وانقطاع الهطل صباحا مع احتمال ظروف الطقس غيراللممطرة نهارا وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع استبدالها بجنوبية غربية في النصف الثاني من اليوم.
وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.
وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.
وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال هطل ثلج على بعض المناطق وكثافة الهطل على أماكن مختلفة وانقطاع الهطل نهارا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية.
وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك