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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ١٠.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠١]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 ‏فبراير شباط الغد.‏

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس ‏غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب وانقطاع الهطل صباحا مع احتمال ظروف ‏الطقس غيراللممطرة نهارا وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع استبدالها بجنوبية غربية في ‏النصف الثاني من اليوم. ‏

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة ‏أبشرون وفي باكو.‏

    وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.‏

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب ‏مع احتمال هطل ثلج على بعض المناطق وكثافة الهطل على أماكن مختلفة وانقطاع ‏الهطل نهارا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية. ‏

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 8-3 ‏مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.‏

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