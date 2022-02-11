العثور على قذائف مدفعية حية في خوجاوند المحررة (فيديو)
AzerTAg.az
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٧]
باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)
تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال حرب الوطن.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي شرطة خوجاوند المحررة عثروا صندوق البارود لاستخدام 11 قذيفة هاون خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16444999785552748361.mp4
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