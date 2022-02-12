الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 12 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 14 حالة حريق و 6 حالات حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وانقذت فرق الطوارئ 12 شخصا وبينهم شخصان محتجزان داخل مقصورة شاحنة فورد انقلت على الوادي في محافظة شاماخي.

كما انتشلت فرق الطوارئ جثة المواطن عمران بن حسين محمدوف من مواليد 1964م من سيارة مشهوة جراء حادث مروري اصطدمت فيه بشاحنة شاكمان بمحافظة طاووس.