باكو، 12 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية غربية تستبدل صباحا بشمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 4-6 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 774 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الغير ممطرة في الغالب مع احتمال جو ممطر أحيانا لدى بعض المحافظات الشرقية نهارا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في مختلف المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.