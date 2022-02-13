باكو، 13 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال جو ممطر الى الليل على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا واستبدالها بجنوبية شرقية صباحا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-4 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة في الغالب خاصة المحافظات الجبلية والواقعة في سفوح الجبال وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 7-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.