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    الداخلية: لم يسمح لـ 189 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 741 حفلة زفاف خلال الأمس

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٦]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 741 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 12-13 فبراير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 728 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و13 حفلة زفاف منظمة لدى أفنية بيوت خاصة.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 13 شخصا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 189 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 189 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 741 حفلة زفاف خلال الأمس
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