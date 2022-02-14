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    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 120 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)

    كشفت ملابسات 120 حادث جنائي ارتكبت في الفترة ما بين 12-13 فبراير في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 45 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 23 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع 6 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص واصابة 4 أشخاص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 63 حادثا متعلقا بالمخدرات و12 حادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 105 متهم بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: كشف ملابسات 120 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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