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    الداخلية: ضبط 15 مصابا بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٦]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    احتجز موظفو اجهزة انفاذ القانون خلال 14 فبراير 15 مصابا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم بسبب مغادرتهم مساكنهم قبل فترة انتهاء الحجر الصحي الخاص لخضوعهم للعلاج المنزلي وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الاجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع.

    وحرر ملف جنائي بحق مصاب محدد له العلاج المنزلي الالزامي بسبب نتائج الفحص الطبي الايجابية غادر مسكنه قبل فترة العزلة الشخصية وفقا للمادة الـ 1ر1ر139 من القانون الجنائي (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية أو الحجر الصحي).

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: ضبط 15 مصابا بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
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