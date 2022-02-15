  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: لم يسمح لـ 54 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 174 حفلة زفاف خلال الأمس

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 174 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 14 فبراير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 172 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و حفلتي زفاف منظمتين لدى فناءي بيتين خاصين.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 اشخاص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 54 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 54 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 174 حفلة زفاف خلال الأمس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 49 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠١]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٦]
    الداخلية: ضبط 15 مصابا بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    ١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٧]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 120 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    الداخلية: لم يسمح لـ 54 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 174 حفلة زفاف خلال الأمس