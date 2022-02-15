الداخلية: لم يسمح لـ 54 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 174 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 174 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 14 فبراير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 172 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و حفلتي زفاف منظمتين لدى فناءي بيتين خاصين.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 اشخاص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 54 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.