باكو، 16 فبراير، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 105 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 15 فبراير. قالت الداخلية في بيان إن الحفلات كانت منظمة لدى قصور زفاف. واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 29 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 29 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم

نتائج المراقبة على 105 حفلة زفاف خلال الأمس

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