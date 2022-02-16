باكو، 16 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب ضعيف على مناطق عدة صباحا مصحوبة بمطر رذاذ وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-4 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال هطل مطر وثلج على بعض المناطق ليلا وصباحا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 12-7 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.